15. SightCity: Mit Langstock, Lesegerät und Co.

Entspannt im Alltag unterwegs

Vom 3. bis 5. Mai 2017 stand in Frankfurt wieder Europas größte Fachmesse für Sehbehinderten- und Blindenhilfsmittel auf dem Programm. Zum 15. Mal zeigte die SightCity mit einer großen Ausstellung und einem dreitägigen Vortragsprogramm, wie Alltag, Beruf und Schule für sehbehinderte und blinde Menschen barrierefrei gestaltet werden können.

Rund 130 internationale und nationale Aussteller präsentierten auf der Jubiläumsmesse ihre Produktneuheiten. Neben einer großen Auswahl an technischen Hilfsmitteln bot die Messe einen Überblick über die Arbeit von Verbänden sowie über Freizeit- und Bildungsangebote für Sehbehinderte und Blinde. In den Ausstellungsräumen des Frankfurter Sheraton-Hotels konnten die etwa 4.000 Besucher sogar einen Hauch spanischer Kultur spüren. Die Kathedrale Sevillas und andere Sehenswürdigkeiten standen im Kleinformat bereit, um ertastet zu werden. Per 3D-Druck machen Reiseanbieter die Wahrzeichen beliebter Urlaubsziele bis ins Detail fühlbar und laden zu speziell geführten Touren für Sehbehinderte und Blinde ein.

An allen drei Messetagen informierte das SightCity Forum mit Vorträgen und Diskussionen zu dem Schwerpunkt „Aktive barrierefreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben – was bringt die Zukunft?“.. Darüber hinaus stellten Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke ihre Angebote vor, und im „PatientenTalk“ berichteten Betroffene über ihre persönlichen Erfahrungen von dem Moment der Diagnose an. Weitere Themen waren zum Beispiel das 2016 in Bayern neu gestartete Präventionsprogramm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“ sowie die Chancen, die durch Smartphone und Tablet-PC für Sehbehinderte und Blinde entstehen.

„Die SightCity hat sich mit ihrem vielfältigen Angebot als internationaler Treffpunkt in den letzten Jahren bewährt“, erklärt Ingrid Merkl, Geschäftsführerin der SightCity GmbH und Leiterin des Messe-Organisationsteams. „Unsere Besucher schätzen vor allem den direkten Austausch mit Verbänden, Medizinern, Beratern und Herstellern. Die SightCity ist einfach mehr als nur die Vorstellung von Produkten. Sie zeigt, wie Barrierefreiheit und Teilhabe wirklich gelebt werden können.“

Die nächste SightCity findet statt vom 25. bis 27. April 2018 im Sheraton-Hotel am Flughafen Frankfurt am Main. Weitere Informationen unter: http://www.sightcity.net