17. SightCity: 8. Bis 10. Mai in Frankfurt

Hilfsmitteltrends aus mehr als 20 Ländern

Vom 8. bis 10. Mai 2019 wird Frankfurt wieder zur SightCity. Zum 17. Mal öffnet im Sheraton-Hotel die weltweit größte Fachmesse für Sehbehinderten- und Blindenhilfsmittel ihre Türen. Mit über 110 Ausstellern, einem großen Vortragsprogramm und vielen Serviceangeboten zeigt die SightCity, welche neuen Highlights und bewährten Klassiker die Branche 2019 bereithält.

An drei Messetagen können die Besucher auf 4.500 Quadratmetern verschiedene Hilfsmittel testen, sich über medizinische Fortschritte informieren und eine Vielzahl an Beratungsangeboten kennenlernen. „Es werden Trends aus ganz Europa, den USA und Asien zu sehen sein. Mehr als 20 Länder sind unter den Ausstellern vertreten“, erklärt Ingrid Merkl, Geschäftsführerin der SightCity GmbH und Leiterin des Messe-Organisationsteams. „Die SightCity bietet so für Betroffene und Fachleute einen idealen Überblick, was sich aktuell im Bereich Low Vision tut – nicht nur in der Produktentwicklung, sondern zu allen Fragen rund um das Thema Barrierefreiheit.“

Die Aussteller präsentieren unter anderem Mobilitätshilfen und Spezialbrillen sowie praktische Alltagshelfer für Haushalt, Schule und Beruf. Außerdem gibt es immer mehr Erweiterungen für die Nutzung von Smartphone und Tablet. Auch Verbände, Ausbildungsanbieter und Reiseunternehmen sind vor Ort.