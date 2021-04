ABDO: Erster SEE-Umweltgipfel

Aktion zum World Earth Day

Am World Earth Day ruft die Association of British Dispensing Opticians (ABDO) die komplette augenoptische Branche auf, sich den 4. Oktober 2021 für den ersten SEE-Umweltgipfel von 19 bis 20:30 Uhr vorzumerken.

ABDO bildete Anfang 2021 eine Arbeitsgruppe, die sich mit sozialen, ethischen und ökologischen Fragen (SEE) befasste, um branchenweit an der Sensibilisierung und dem Engagement zu arbeiten. Im Rahmen dieses Projekts fordert ABDO Praxisinhaber, Fachleute und Hersteller auf, an einer Auftaktveranstaltung teilzunehmen, um die ökologische Nachhaltigkeit im optischen Sektor des Vereinigten Königreichs zu fördern und zum Ziel der Regierung beizutragen, bis 2050 Netto-Treibhausgasemissionen von Null zu erreichen. Die Veranstaltung wird im Vorfeld des COP-Klimagipfels im November 2021 stattfinden und die Bedeutung der ökologischen Nachhaltigkeit hervorheben und Veränderungen anregen, indem bewährte Fallstudien ausgetauscht und praktische Ratschläge gegeben werden.

Daryl Newsome, Vizepräsident von ABDO, sagt: „Wir alle erkennen die Bedeutung des Klimawandels und der Umweltverschmutzung an. Viele verschiedene Organisationen innerhalb der Optik unternehmen große Anstrengungen, um unsere Branchen und Berufe umweltverträglich zu machen. ABDO möchte seinen Teil dazu beitragen, Einzelpersonen und Organisationen zusammenzubringen, um ihre Bemühungen und Erfolge zu unterstützen und anzuerkennen und Best Practices auf unparteiische und kollaborative Weise auszutauschen. “

Die Veranstaltung wird von der OSA unterstützt. Stuart Burn, Vorsitzender der OSA, sagt: „Die OSA freut sich, Teil des ersten SEE-Gipfels im Oktober zu sein, bei dem wir alle dazu beitragen können, eine bessere Zukunft für unseren Planeten zu gestalten. Diese fantastische Initiative wird positive Veränderungen und dauerhafte Auswirkungen auf den optischen Sektor und die Umwelt, in der wir leben, bringen. “

Sollten Interessierte selbst Umweltinitiativen ins Leben gerufen haben, die im Vorfeld oder zur Veranstaltung vorgestellt werden sollen, ist eine Anmeldung unter .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) möglich.

Interessierte können sich unter .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) anmelden.