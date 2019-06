AKA: Finanzielle Erleichterung für Mitgliedsunternehmen

Mitgliederversammlung beschließt finanzielle Entlastung

Am 21. Mai fand turnusmäßig die Mitgliederversammlung der Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG (AKA) in Dortmund statt. Seit 25 Jahren versichern etwa 2.500 augenoptische und hörakustische Unternehmen mit gut 13.000 Mitarbeitern bei der AKA das Lohnfortzahlungsrisiko im Krankheitsfall und beim Mutterschutz. Für diese Unternehmen gibt es überwiegend finanzielle Entlastungen bei der Umlage. Das hat die Mitgliederversammlung in ihrer Sitzung entschieden.

Im Jahr 2018 verzeichnete die AKA, wie andere Umlagekassen auch, einen deutlich höheren Krankenstand als im Vorjahr. Dennoch konnte sie im Jahr 2018 sämtliche Umlagesätze unverändert halten. Dazu beigetragen haben die stabile wirtschaftliche Situation der Mitgliedsunternehmen und die geringen Verwaltungskosten der AKA.

Ab dem 1.7.2019 werden die Umlagesätze verursachungsgerecht angepasst. Für nahezu alle Mitglieder ist dies ein deutlicher Vorteil.

Der Umlagesatz U2, von dem alle Mitglieder profitieren, wird abgesenkt. Weiterhin gibt es eine deutliche Senkung des U1-Satzes mit 50%iger Erstattung, der damit Marktführer wird. Die 80%ige Erstattung bleibt unverändert. Mit diesem Umlagesatz ist die AKA im Vergleich zu den Umlagekassen der Krankenkassen seit Jahren im Markt führend. Eine leichte Anpassung ist beim 70%igen Erstattungssatz notwendig. Trotz dieser Anpassung belegt die AKA auch hier weiterhin einen Spitzenplatz.

Die Mitgliederversammlung stimmte am 21.05.2019 darüber hinaus für die Wiederwahl des Aufsichtsrates für die Wahlperiode 2019 bis 2022 und bestätigte damit die gute Arbeit des Gremiums. Wiedergewählt wurden Matthias Müller (Singen an Bodensee), Diethard Pankatz (Emsdetten), Thomas Heimbach (Coesfeld), Dieter Großewinkelmann (Gütersloh) und Ralph Hönl (Iserlohn).