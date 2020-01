AKA: Krankenstand in der Augenoptik im Jahr 2019 leicht rückläufig

2019 waren die deutschen Augenoptiker statistisch gesehen etwas seltener krank als im Vorjahr.

Die jährliche Auswertung der Augenoptiker Ausgleichskasse (AKA), die für knapp 2.500 mittelständische Augenoptikunternehmen mit ca. 13.000 Mitarbeitern das Risiko des Lohnausgleichs im Krankenfall versichert, ermittelt regelmäßig Branchenzahlen zu den Krankenständen in der Augenoptik anhand Zahlen ihrer Versicherten.

In 2019 kam es bei den AKA-Versicherten zu insgesamt 124.368 Krankentagen. Ein Mitarbeiter kommt so im Jahr 2019 auf durchschnittlich 1,8 Krankheitsfälle mit jeweils 5,4 Krankentagen. Die durchschnittliche Dauer eines Krankheitsfalls ist in 2019 damit von 5,5 auf 5,4 Tage leicht gesunken.

Grundsätzlich lasse sich eine leicht steigende Tendenz bei den Krankenständen beobachten, so Gerd Lehmann, Vorstand der AKA: „Was man durchgängig sagen kann, ist, dass der Krankenstand in den vergangenen Jahren stetig angestiegen ist. Es sind keine gewaltigen Sprünge, aber es gibt eine leicht steigende Tendenz.“ Ein Grund hierfür könnten die wachsenden Anforderungen und damit zusammenhängend ein erhöhtes Stressrisiko vor dem Hintergrund des in der Branche herrschenden Fachkräftemangels sein.