Alcon: 10 Jahre Dozenten-Round-Table

Zusammentreffen von Dozenten und Professoren aus Deutschland

Alcon veranstaltete im Rahmen der Opti 2018 auch in diesem Jahr ein Zusammentreffen von Dozenten und Professoren aus Deutschland, mit den fachlichen Schwerpunkten Kontaktlinsen und Betriebswirtschaft.

Im Herzen von München in rustikaler Umgebung des „Paulaner Bräuhaus“ begrüßten Christian Jayet, General Manager Alcon Pharma GmbH und das Professional Affairs Team von Heike Hädrich die Gäste.

„Wir freuen uns, dass sich unser Dozenten-Round-Table so gut etabliert hat. Bereits seit 10 Jahren nutzen die Dozenten der wichtigsten Ausbildungsinstitutionen die Gelegenheit, an diesem Event teilzunehmen.

Es gab uns die Möglichkeit, die Dozenten über die Alcon Initiative zur Ausweitung des Kontaktlinsen-Marktes zu informieren, uns mit ihnen auszutauschen und einen regen Dialog mit den Dozenten zu führen“, so Christian Jayet.

Begeistert folgten die Teilnehmer den Schilderungen von Corinna Schwiegershausen, der fünfmaligen Weltmeisterin im Drachenfliegen.

Corinna schilderte sehr anschaulich die Gegebenheiten während des Fliegens mit einem Drachen, die Anforderungen an das Sehen und die Vorteile einer Kontaktlinsenkorrektion für das periphere Sehen. Dieses - sowie das räumliche Sehen - ist für die Orientierung während des Fliegens und insbesondere bei der Landung wesentlich. Der durch Bilder und Videos abgerundete Vortrag ermöglichte den Teilnehmern sich in die spannende Welt des Drachenfliegens unmittelbar hineinzuversetzen. „Drachenfliegen ist ein sehr anspruchsvoller Sport und beim Material gibt es für mich keine Kompromisse. Ebenso bedeutend ist eine perfekte Sicht in jeder Situation und da kann ich auf meine Kontaktlinsen einfach nicht verzichten“, so Corinna Schwiegershausen.