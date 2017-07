Alcon: 70. Geburtstag

Neues Trainingszentrum eröffnet

Alcon feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Dieser Anlass wird von mehreren Aktionen für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter an den verschiedenen Alcon-Standorten in Deutschland begleitet. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag wurde am Standort Großostheim ein neues, modernes Trainingszentrum eröffnet, an dem – neben Augenoptikern und ihren Mitarbeitern – auch Augenchirurgen und ihre Praxisteams geschult werden können.

“In 70 Jahren hat Alcon in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb und Vermarktung von hochwertigen Augenpflege-Produkten in Deutschland an großer Bedeutung gewonnen. Unser runder Geburtstag ist ein wunderbarer Anlass, all denjenigen Danke zu sagen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Das gilt insbesondere unseren Partnern und Kunden. Wir bedanken uns ganz herzlich für die langjährige Treue, das Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit. Sehr gerne werden wir für unsere Kunden auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner rund um die Kontaktlinse und Augengesundheit sein”, sagt Christian Jayet, General Manager Alcon Pharma GmbH, Deutschland.