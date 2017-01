Alcon: Academy for Eyecare Exellence

Highlights 2017

Aufgrund der steten Veränderung des Kontaktlinsen-Marktes sieht Alcon den Bedarf, in der Academy for Eyecare Exellence nicht nur fachlich-technische Inhalte zu thematisieren, sondern auch Lösungswege für ein erfolgreiches Kontaktlinsen-Business aufzuzeigen. Zusätzliche Themen sind daher die gezielte Kundenansprache online und offline, die Vermarktung der Dienstleistung und die langfristige Kundenbindung. Daneben werden wie gewohnt theroretische und praktische Lehrinhalte über verschiedene Medien und in idealer Umgebung vermittelt.

Neu in 2017

- eine Roadshow im Frühjahr 2017 und ein Seminar im Herbst 2017 für den Geschäfts-Erfolg in der Kontaktlinse

- eine Weiterentwicklung der Live-Webinare

- prägnante und informative Tutorials als „Webcast“, in der easy online-Mediathek

- speziell ausgestattete Trainingsplätze im Seminarzentrum Großostheim, an denen das Thema Einweisung in Handhabung und Pflege optimal vermittelt werden kann.

Die aktuelle Seminar-Broschüre 2017 kann ab sofort über den Alcon Kundenservice angefordert werden.