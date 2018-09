Alcon: Air Optix plus Hydra Glyde Kontaktlinsenfamilie erweitert

Ab September 2018: -10.00 bis +6.00 (0.25 dpt Abst.) Additionsstufen: LO/MED/HI

sphärische Stärken: Ab Oktober 2018:

plan bis -6.00 (0.25 dpt Abst.)

Ab Dezember 2018 in Plus- und höheren Minuswerten erhältlich. Zylinder (dpt):

-0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 Achslagen (°):

10° bis 180°

in 10°-Abstufungen