Alcon: Award für Forschungs- und Entwicklungsteam

BCLA zeichnet Forscher für Wassergradienten-Technologie aus

Alcon freut sich mitteilen zu können, dass Erich Bauman, OD und Dr. John Pruitt, beide Mitglieder des Alcon Forschungs- und Entwicklungsteams, von der British Contact Lens Association (BCLA) anlässlich der BCLA-Preisverleihung 2021 für ihren herausragenden Beitrag für die Kontaktlinsenindustrie und den Berufsstand gewürdigt wurden. Ihre Erfindung und Entwicklung der Wassergradienten-Technologie, die insbesondere in Dailies Total1 Kontaktlinsen zum Einsatz kommt, erhielt den Industriepreis 2021.

Über 100 Wissenschaftler, Ingenieure und klinische Mitarbeiter auf zwei Kontinenten arbeiteten über zehn Jahre eng zusammen, um Dutzende von komplexen technischen Herausforderungen zu lösen. Die Entwicklungsarbeiten der Wassergradienten-Technologie führte zu mehr als 100 Patenten. Erich Bauman leitete in dieser Zeit das globale Dailies Total1-Forschungsprogramm, welches die Materialrezeptur und den neuartigen Herstellungsprozess mitentwickelte, während Dr. John Pruitt das Team leitete, das die separaten Kern- und Oberflächeneigenschaften der Wassergradienten-Technologie entwickelte.

Die Wassergradienten-Technologie steht für eine bedeutende Weiterentwicklung des Tragekomforts durch eine höchst geschmeidige, hoch wasserhaltige Oberfläche in Kombination mit hoher Sauerstoffdurchlässigkeit des Silikonkerns. Erich Bauman, Leitender Direktor der Vision Care Entwicklung von Alcon, sagte: „Wir fördern kontinuierlich eine Kultur der Innovation innerhalb unserer F&E-Gemeinschaft. Vielleicht ist es für unser Team am schönsten zu wissen, dass eine beträchtliche Anzahl an Kontaktlinsenträgern weltweit jeden Tag aufwacht und sich ein frisches Paar Dailies Total1 Linsen aufsetzt; und sich ihre Lebensqualität dadurch verbessert. Ich fühle mich geehrt und bin gleichzeitig dankbar, diese Auszeichnung im Namen des gesamten Teams entgegenzunehmen, das so leidenschaftlich daran gearbeitet hat, diese Innovation auf den optischen Markt zu bringen.“

Dr. John Pruitt, Leitender Direktor der Vision Care Forschung von Alcon, ergänzte: „Ich fühle mich sehr geehrt, von der BCLA für die Entwicklung unserer Wassergradienten-Technologie ausgezeichnet zu werden, die auch heute noch so wichtig ist. Ich bin stolz auf unser Team von Chemikern und Ingenieuren, die es geschafft haben, die Oberflächen- und Kernmaterialen getrennt voneinander so zu optimieren, das sowohl eine extrem hohe Sauerstoffdurchlässigkeit als auch eine sehr geschmeidige Oberfläche mit hohem Wassergehalt erreicht werden konnte. Diese Eigenschaften wirken oft gegenläufig und dem Team gelang es, viele schwierige Hindernisse zu überwinden, um das zu erreichen, was zuvor als unerreichbar galt.“