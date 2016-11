Alcon: Dailies Total1

Media-Offensive verlängert bis Ende 2016

Aufgrund des großen Erfolgs verlängert Alcon die breit angelegte Media-Offensive für Dailies Total1, der ersten Kontaktlinse mit Wassergradient, bis Ende 2016. Die Kampagne richtet sich sowohl an bestehende Kontaktlinsenträger als auch an Neuträger und umfasst TV-Werbung, Online-Werbung sowie hochwertige Dekorationsmaterialien für die augenoptischen Fachgeschäfte. Die Materialien zur Schaffung eines hohen Wiedererkennungswertes in den augenoptischen Fachgeschäften erhält der Augenspezialist über den zuständigen Alcon Verkaufsrepräsentanten oder direkt über den Alcon Kundenservice. So können Alcon Kunden auch vor Ort von den hohen Investitionen profitieren und mit ihrem Fachgeschäft an der Kampagne teilhaben. Alle Maßnahmen der Mediakampagne verweisen auch auf http://www.dailies.de die A,ktions-Webseite von InContact, dem digitalen Schaufenster der Augenoptik-Fachgeschäfte in Deutschland. Damit unterstützt Alcon den augenoptischen Fachhandel unmittelbar und direkt beim Upgrade und der Neuträgergewinnung durch die Ansprache von Endverbrauchern.