Alcon: Dozenten Round Table 2019

Zusammentreffen von Dozenten und Professoren aus Deutschland

Alcon veranstaltete im Rahmen der Opti 2019 erneut ein Zusammentreffen von Dozenten und Professoren aus Deutschland, mit den fachlichen Schwerpunkten Kontaktlinsen und Betriebswirtschaft.

Christian Jayet, General Manager Alcon Pharma GmbH, Jörg Bauer, Business Unit Head Vision Care und das Professional Affairs Team von Heike Hädrich begrüßten die Gäste.

„Wir freuen uns, dass seit nun mehr als 10 Jahren der Dozenten Round Table eine Art Tradition geworden ist und von den Dozenten der wichtigsten Ausbildungsinstitutionen wahrgenommen wird. Die Entwicklung der Kontaktlinse im deutschen Markt ist ein wichtiges Ziel, das nur in Verbindung mit profunder Ausbildung erreicht werden kann. Es ist unser Bestreben, am Puls der Zeit zu bleiben und so nutzen wir gern die Gelegenheit, fachlich hochkarätige Präsentationen zu aktuellen Themen anzubieten, sowie den Dialog als auch den Austausch mit uns und untereinander zu fördern“, so Christian Jayet.

Die Teilnehmer folgten nach den Neuigkeiten vom Markt und den geplanten Aktivitäten von Alcon dem Vortrag von Sebastian Marx (Klinischer Leiter JenVis Research Institut, Jena) zum “Effekt von EOBO in Pflegemitteln für Träger von Kontaktlinsen in geregeltem Austausch“.

Anschließend bot Frau Prof. Dr. Elisabeth M. Messmer, Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, ein Update zum Trockenen Auge. Die Referentin war selbst Teilnehmerin am zweiten Dry Eye Workshop - kurz DEWS II - im Subkommittee „Iatrogenes Trockenes Auge".

Der Abend klang aus mit angeregten Gesprächen in kollegialer Atmosphäre.