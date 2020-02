Alcon: Dozenten Round Table 2020

Zusammentreffen von Dozenten und Professoren aus Deutschland in München

Alcon veranstaltete in München erneut ein Zusammentreffen von Dozenten und Professoren aus Deutschland, mit den fachlichen Schwerpunkten Kontaktlinsen und Betriebswirtschaft. Dr. Benedikt Hoffmann, Franchise Head Alcon Vision Care DACH und das Professional Affairs Team von Heike Hädrich begrüßten die Gäste.

„Auch ohne unsere Präsenz auf der Opti war es uns sehr wichtig, den Dialog mit den Dozenten und Professoren der Ausbildungsinstitutionen in Deutschland aufrecht zu erhalten, was auch rege wahrgenommen wurde“, so Heike Hädrich. „Es war eine hervorragende Gelegenheit, sich persönlich mit den Dozenten auszutauschen, die durch Ihre wertvolle Lehre fachlich top ausgebildeten Nachwuchs generieren. Die Ausweitung der Kontaktlinse kann nur über den/die gut ausgebildeten Fachman/-frau im augenoptischen stationären Handel erfolgen“, so Dr. Benedikt Hoffmann, Dr. Benedikt Hoffmann.

Die Teilnehmer verfolgten die Neuigkeiten vom Markt und den Ausblick auf die Alcon Weiterbildungs-Aktivitäten. Im Rahmen der Alcon Experience Academy wurde in 2020 ein neues 1-tägiges Fit for Dry Eye Seminar ins Programm aufgenommen.

Weiterhin standen im Fokus des Vortrags von Heike Hädrich die Produkte der Systane Familie, die ab Februar 2020 für den augenoptischen Fachhandel erhältlich sind.

Im weiteren Verlauf des Abends stellte Sarah Farrant in ihrer Eigenschaft als Botschafterin des Dry Eye Workshop II und als Inhaberin einer optometrischen Praxis in UK ihre individuelle Vorgehensweise im Dry Eye Management vor.