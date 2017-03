Alcon: Dozenten Round Table in München

Geselliges Zusammentreffen der Dozenten

Alcon veranstaltete im Rahmen der Opti 2017 erneut ein Zusammentreffen von Dozenten und Professoren aus Deutschland, mit den fachlichen Schwerpunkten Kontaktlinsen und Betriebswirtschaft.

In München in rustikaler Umgebung des „Paulaner Bräuhauses“ am Kapuzinerplatz begrüßten Christian Jayet, General Manager Alcon Pharma GmbH, Jan Thore Föhrenbach, Business Unit Head Vision Care und das Professional Affairs Team von Heike Hädrich die Gäste.

„Wir haben uns gefreut, dass die Dozenten der Augenoptik/Optometrie erneut sowohl das kleine, aber feine Vortragsprogramm wahrgenommen haben, als auch die Gelegenheit genutzt haben, den Dialog untereinander und mit der Industrie zu führen“, so Jan Thore Föhrenbach.

Aufmerksam verfolgten die 40 Teilnehmer den Vortrag von Dipl. Biologe Rolf Stolt-Bechtold, Medical Science Liaison Manager, Alcon Pharma GmbH. Er gab einen anschaulichen Einblick zur Pathogenese und aktueller Behandlungsmöglichkeiten des Glaukoms. Der „grüne Star“ ist heute noch eine der häufigsten Erblindungsursachen in Deutschland. Aufgrunddessen konnten auch viele Teilnehmer einen Bezug zu ihrem fachlichen und persönlichen Umfeld herstellen. Sebastian Marx von JENVIS Research zeigte sehr anschaulich die jüngst auf der AAO 2016 präsentierten Studienergebnisse zum Thema „Bewertung der Benetzung unterschiedlicher Silikonhydrogelmaterialien und Blisterlösungen mittels Non-Invasive Keratographic Drying Up Time (NIK-Dut)“ auf. Die speziell entwickelte Messmethodik sowie die Ergebnisse stießen in diesem Fachkreis auf sehr großes Interesse.

Alcon plant, auch im kommenden Jahr den Dozenten Round Table im Rahmen der Opti 2018 fortzuführen.