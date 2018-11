Alcon: Führungswechsel im Geschäftsbereich Vision Care

Veränderung in der Organisation bei Alcon Pharma

Jörg Bauer ist seit 1. November 2018 neuer Business Unit Head des Geschäftsbereichs Vision Care der Alcon Pharma GmbH in Deutschland. Er tritt damit die Nachfolge von Jan Thore Föhrenbach an, der mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres die Position des Business Unit Heads Internet für die Region Europe, Middle East & Africa übernommen hat.

Jörg Bauer war viele Jahre in leitenden Positionen in der Augenoptik und zuletzt als Senior Director Business Development bei Carl Zeiss Vision International GmbH tätig. Davor sammelte er vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen Funktionen. Als Director Global Distribution Partners bei Rodenstock war er mit der Leitung des Vertriebs, Marketing und Produktmanagement betraut. Bei optoVision GmbH startete er als Einkaufsleiter und wurde zum International Sales Director promotet. Hier hat er erfolgreich den Vertrieb für Europa aufgebaut.