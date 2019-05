Alcon: Große Media-Offensive 2019

Media-Kampagne zum Start in den Sommer

Alcon startet mit der großangelegten, ganzjährigen Media-Offensive für Air Optix plus HydraGlyde Kontaktlinsen in den Sommer. Besonders freut sich der Kontaktlinsen-Hersteller über die Auszeichnung

„Sehr Gut“ der Air Optix plus HydraGlyde Kontaktlinsen in der aktuellen Öko-Test-Ausgabe 04/2019, passend zum Start der 2. Welle der Media-Kampagne.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass unsere Air Optix plus HydraGlyde Monatslinsen in der Stärke -3,00 in der aktuellen Ausgabe des Öko-Test mit „Sehr Gut“ bewertet wurden“, sagt Jörg Bauer, Business Unit Head, Alcon Vision Care Deutschland. „Begleitend zur 2. Welle der Neuträger-Kampagne und passend zu der warmen Jahreszeit, können sich unsere Kunden auf Werbemittel im sportlichen, sommerlichen Look freuen. Diese neuen Materialien wurden zusätzlich mit dem Öko-Test-Siegel versehen und greifen eine der Schlüsselszenen des aktuellen TV-Spots auf, um einen nachhaltigen Wiedererkennungseffekt bei den potenziellen neuen Kontaktlinsenkunden zu erzielen.“

Die Kampagne richtet sich unter dem Motto „Mehr als meine ersten Kontaktlinsen“ auch in der 2. Phase wieder an potenzielle Neuträger zwischen 16 und 24 Jahren. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf reichweitenstarker TV- und Online-Werbung. Abgerundet wird die Werbeaktion durch passende, hochwertige Dekorationsmaterialien für die augenoptischen Fachgeschäfte. Zusätzlich stehen den Kunden passende Vorlagen zur Einbindung der Kampagne auf ihren eigenen digitalen Plattformen bzw. Social-Media-Kanälen zur Verfügung.

Ein Öko-Test-Sonderdruck mit den detaillierten Testergebnissen kann von interessierten Kontaktlinsenspezialisten gerne bei Alcon angefordert werden.