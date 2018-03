Alcon: Highlight der Academy for Eyecare Exellence

361° Alcon Tag in Frankfurt

Am 11. April findet in Frankfurt der 361° Alcon Tag statt. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, entweder vor Ort oder online teilzunehmen. Unter http://cwt-me.cvent.com/361AlconTag sind ab sofort nähere Informationen und eine Online Anmeldung verfügbar.

Alcon bietet an diesem Tag Informationen zu den Themen Mission Digitag und Mission Service. Dazu zählen maßgeschneiderte Konzepte, die Lösungswege für ein erfolgreiches Kontaktlinsenbusiness aufzeigen. Sichtbarkeit und gezielte Kundenansprache online und offline, Vermarktung der Dienstleistung und langfristige Kundenbindung spielen eine wesentliche Rolle.

Ein Element bleibt unverändert – die Kompetenz, fehlsichtigen Kunden zu gutem Sehen und mehr Lebensqualität verhelfen. Das gelingt nur durch eine fundierte Ausbildung und kontinuierliche Fort- und Weiterbildung.

Die Academy for Eyecare Exellence bietet die erfolgreiche Seminarreihe Fit for Soft sowie Webinare zu verschiedenen Themen an. Online-Anmeldemöglichkeit jetzt auch über www.myalcon.de