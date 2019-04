Alcon: Innovation Tour 2019

Positive Resonanz auf ein außergewöhnliches Präsentationsformat

Alcon im März und April 2019 im Rahmen der Alcon Innovation Tour sechs exklusive Abend-Events in Deutschland, an der über 1.200 Kontaktlinsenspezialisten teilnahmen.

Im Zentrum der Abendveranstaltungen standen Fachinformation der besonderen Art. Unter dem Motto „Vorhang auf für mehr Komfort“, präsentierte Alcon die Innovationen der HydraGlyde Produktfamilie, die Aktivitäten in Social Media und TV sowie die Chancen für die Kontaktlinsenspezialisten rund um die Themen Abosystem und Ansprache der Kontaktlinsenträger über InContact.

Im Anschluss an das offizielle Programm gab es Gelegenheit, sich mit Branchen-Kollegen und Mitarbeitern von Alcon auszutauschen.

„Wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie wir die Informationen zu Produktinnovationen, Alcon Services und Investments in einen unterhaltsamen, aber auch informativen Rahmen einbauen können, damit die Inhalte bei unseren Besuchern auch nach einem langen Arbeitstag noch gut aufgenommen werden können. So ist erstmals dieses außergewöhnliche Präsentationsformat in Form eines Theaterstücks entstanden. Ziel war es dabei, auf der einen Seite alle relevanten Themen fachlich zu vermitteln, auf der anderen Seite aber ein kurzweiliges Abendprogramm für unsere Kunden zu gestalten. Nach dem großen, sehr positiven Kundenfeedback ist uns das auch gelungen“, so Marc Linke, Head Trade Development, Alcon Vision Care.