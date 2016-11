Alcon: Jubiläum in der Academy for Eyecare Excellence

15 Jahre Fit for Soft-Seminare

Alcon hatte in diesem Jahr im Rahmen der Alcon Academy for Eyecare Excellence einen Grund zu feiern: Bereits seit 15 Jahren wird das erfolgreiche Fit for Soft-Konzept angeboten, welches über die Jahre hinweg kontinuierlich steigende Teilnehmerzahlen verzeichnen konnte. Die Seminarreihe bietet Inhalte für Einsteiger, Fortgeschrittene und Kontaktlinsen-Spezialisten.

Die Lehrinhalte reichen von der Ansprache, Assistenz, Pflege, über die Anpassung von weichen sphärischen, torischen und multifokalen Kontaktlinsen bis hin zur Spaltlampentechnik. Die Bewertung und Dokumentation von Spaltlampenbefunden, sowie die Vermittlung von Kenntnissen rund um den Tränenfilm und Gerätetechnik, runden das Fortbildungskonzept ab, welches auf verschiedenen Modulen unterschiedlicher Levels beruht. Als Ergänzung zur Vor- und Nachbereitung werden Webinare als Online-Veranstaltungen angeboten. Hier können die Teilnehmer ohne Reiseaufwand ihr Fachwissen auffrischen.

„Unsere Teilnehmer schätzen vor allem die professionelle Ausstattung der zahlreichen Arbeitsplätze und die umfassende Betreuung durch zwei Referenten. So können die theoretisch vermittelten Inhalte direkt in die Praxis umgesetzt werden.“, sagt Heike Hädrich, Head Professional Affairs, Alcon Vision Care Deutschland.