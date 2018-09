Alcon: Media-Offensive für Dailies Aqua Comfort Plus geht in die Verlängerung

Partnerschaft mit „The Voice of Germany“ und Influencern verlängert Media-Kampagne

Alcon geht mit der groß angelegten, ganzjährigen Media-Offensive für Dailies Aqua Comfort Plus Ein-Tages-Kontaktlinsen in die Verlängerung. Unter dem Motto „Nicht alle Talente sieht man auf den ersten Blick“ gehen Dailies Aqua Comfort Plus und „The Voice of Germany“ im vierten Quartal 2018 eine Media-Kooperation ein.

Zusammen mit der Ein-Tages-Kontaktlinse wird in der kommenden Staffel die große Media-Kampagne aus dem ersten Halbjahr 2018 fortgeführt. Neben dem Dailies TV-Spot, welcher von Mitte Oktober bis Mitte Dezember hauptsächlich im direkten „The Voice of Germany“- Umfeld ausgestrahlt wird, spielen auch die Säulen Online-Marketing, Social Media und die Verlängerung am POS eine wichtige Rolle, um die Kampagne gegenüber der jungen Kontaktlinsenträger aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Als besonderen Service wird das POS Paket, welches aus DIN A1 Poster, Stoffbanner, Thekendisplay und Schaufenster-Aufkleber besteht, Anfang Oktober automatisch an alle Kunden verschickt, die eine Konditionsvereinbarung mit Alcon haben, damit diese rechtzeitig zum Staffel-Start dekoriert werden können.Zusätzlich bietet Alcon passende Vorlagen für die Beteiligung der augenoptischen Fachgeschäfte auf ihren digitalen Plattformen bzw. Social-Media-Kanälen an.

Parallel zur Media Kampagne startet Alcon die Dailies Influencer Kampagne auf Instagram und YouTube. Rund 30 Influencer werden im Zeitraum von September bis Dezember 2018 auf ihren Kanälen ihre Erfahrungen mit Dailies Ein-Tages-Kontaktlinsen teilen.

Neben den Vorteilen von Dailies Ein-Tages-Kontaktlinsen kommunizieren die Influencer auch einen 20-€-Gutschein für die ersten Kontaktlinsen, den die Follower des Influencers über http://www.dailies.de für das jeweilige Fachgeschäft herunterladen und dort einlösen können.

Unter dem Kampagnen-Hashtag #klarsehenmitdailies sind die Posts der Influencer mit zu verfolgen. Diese Posts können gerne auf den Instagram- oder Facebook-Accounts des jeweiligen Augenoptikers geteilt werden!

„Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kampagne vor allem die sogenannten „Generationen Y und Z“ anspricht - junge Leute vom Teenager-Alter bis Mitte 20, die das Leben in vollen Zügen genießen wollen! Die Media-Kampagne wird großen Anklang bei der gewünschten Zielgruppe finden und damit Aufmerksamkeit für die Vorteile von Kontaktlinsen schaffen“ sagt Christian Jayet, General Manager Alcon Pharma GmbH Deutschland.