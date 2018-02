Alcon: Media-Offensive für Dailies AquaComfort Plus

Reichweitenstarke Kampagne angelaufen

Alcon startete im Januar 2018 eine groß angelegte, ganzjährige Media-Offensive für Dailies AquaComfort Plus Ein-Tages-Kontaktlinsen. Mit einem signifikanten Investment setzt Alcon auf eine starke Präsenz im TV, reichweitenstarke Online-Werbung auf verschiedenen, zielgruppenaffinen Webseiten sowie umfangreiche Social Media Aktivitäten. Durch die ganzjährige Präsenz in den zielgruppenrelevanten Medien können über die Kampagne mehr als 24 Mio. Kontakte im TV und über 90 Mio. Impressionen durch Online-Werbemaßnahmen und damit potenzielle Kundenkontakte für den augenoptischen Fachhandel erreicht werden. Als Sponsor von „Germany‘s next Topmodel“ und dem Sixx Mädelsabend setzt Alcon zudem auf bekannte TV-Formate zur gezielten Ansprache der potenziellen Kontaktlinseneinsteiger zwischen 16 und 24 Jahren.

Alle Maßnahmen der Media-Kampagne verweisen auf http://www.dailies.de Von d.ort gelangen die potenziellen neuen Kontaktlinsenkunden auf http://www.kontaktlinsen-tragen.de und das digitale Schaufenster des Augenoptikers bei InContact. Die Plattform unterstützt den augenoptischen Fachhandel auf diesem Weg bei der Neuträgergewinnung sowie der Erhöhung der Sichtbarkeit. Zusätzlich bietet Alcon passende hochwertige Dekorationsmaterialien sowie Vorlagen für die Beteiligung der augenoptischen Fachgeschäfte auf ihren digitalen Plattformen bzw. Social Media Kanälen an. Diese Materialien erhält der Augenspezialist über den zuständigen Alcon Verkaufsrepräsentanten oder direkt über den Alcon Kundenservice.

„Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kampagne vor allem die sogenannten „Generationen Y und Z“ anspricht - junge Leute vom Teenager-Alter bis Mitte 20, die das Leben in vollen Zügen genießen wollen! Die Media-Kampagne wird großen Anklang bei der gewünschten Zielgruppe finden und damit Aufmerksamkeit für die Vorteile von Kontaktlinsen schaffen“ sagt Christian Jayet, General Manager Alcon Pharma GmbH Deutschland. „Über den TV-Spot sowie die Kampagnenmotive wird deutlich, dass man mit Dailies AquaComfort Plus - mit erfrischendem Tragekomfort - viele aufregende Momente genießen kann.“