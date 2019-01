Alcon: Mediakampagne zur Neuträgergewinnung

TV- und Online-Werbung für Air Optix plus HydraGlyde

Alcon wird auch in 2019 den augenoptischen Fachhandel mit einer reichweitenstarken Mediakampagne mit TV- und Online-Werbung unterstützen. Unter dem Motto „Mehr als meine ersten Kontaktlinsen“ richtet sich die Kampagne vor allem wieder an potenzielle Neuträger zwischen 16 und 24 Jahren. Die Media-Kampagne für Air Optix plus HydraGlyde wird die Kontaktlinse das ganze Jahr über in den digitalen Medien sichtbar machen. Ab Mitte Februar 2019 wird ein neuer TV-Spot fünf Monate lang zusätzlich für hohe Aufmerksamkeit sorgen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird in 2019 auf Social-Media-Kanälen und der Zusammenarbeit mit Influencern liegen.

Diese werden ihre Erfahrungen mit Alcon Kontaktlinsen auf ihren Social-Media-Kanälen teilen. Ob Beauty, Fashion, Sport oder Reisen: Kontaktlinsen erhöhen die Lebensqualität und sind ein nicht mehr wegzudenkender „Partner“ im Leben der Influencer.

Neben den Vorteilen von Alcon Kontaktlinsen kommunizieren die Influencer auch den

20-€-Gutschein beim Kauf der ersten Kontaktlinsen, der dann über http://www.airoptix.de für ein Fachgeschäft in der Nähe heruntergeladen und dort eingelöst werden kann.

Alle Maßnahmen der Media-Kampagne verweisen auf http://www.airoptix.de Von d.ort gelangen die potenziellen neuen Kontaktlinsenkunden auf das digitale Schaufenster des Augenoptikers bei InContact.

„Die Media-Kampagne wird große Aufmerksamkeit bei der jungen Zielgruppe finden und damit die Aufmerksamkeit für die Vorteile von Kontaktlinsen erhöhen. Die Maßnahmen der Kampagne verweisen auf das digitale Schaufenster des Optikers bei InContact. So unterstützen wir den stationären Fachhandel wieder aktiv bei der Neuträgergewinnung“, sagt Jörg Bauer, Business Unit Head, Alcon Vision Care Deutschland. „Über den TV-Spot sowie die Kampagnenmotive wird deutlich, dass man mit Air Optix plus HydraGlyde - mit anhaltendem Tragekomfort – ganz besondere Momente genießen kann.“