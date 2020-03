Alcon: Mehr Kontaktlinsen-Webinare

Weiterbildungsangebot zur Kontaktlinse ausgebaut – für effiziente Nutzung der Home-Office-Zeit

Der Kontaktlinsenanbieter Alcon sieht in der jetzigen Situation, mit vielen bereits geschlossenen Augenoptikfachgeschäften und welchen in Notbetrieb, die Zeit für Schulungen und Weiterbildung rund um die Kontaktlinse gekommen. Dafür hat Alcon zusätzliche Termine seiner Webinare angekündigt. Es dreht sich dabei u.a. um Webinare zu Themen wie Compliance in der Kontaktlinse, Multifokalanpassung praxisorientiert oder Kontaktlinsen-Ansprache leicht gemacht.

Alle zusätzlichen Termine und weitere Informationen erhalten interessierte Augenoptiker beim zuständigen Außendienst oder auf der Webseite von Alcon.