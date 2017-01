Alcon: Roadshow im Frühjahr 2017

Alcon startet die 361° - Alcon Tour

Wie unterscheidet man sich in Zeiten alternativer Vertriebswege und der Digitalisierung des Alltags? Alcon hat dieses Thema aktiv aufgegriffen und veranstaltet im Rahmen der 361° Alcon Tour sechs exklusive Events in Deutschland, um Kontaktlinsenspezialisten Anregungen zu geben und Lösungswege aufzuzeigen.

Dazu Jan Thore Föhrenbach, Business Unit Head, Alcon Vision Care Deutschland: „Service-Leistungen von Alcon - gerade für den stationären Handel – waren schon immer ein fester Bestandteil unseres Leistungsspektrums. Seit kurzer Zeit gehen wir jedoch noch einen Schritt weiter und ermöglichen dem augenoptischen Fachhandel vor Ort sein „digitales Schaufenster“, um offline und online präsent zu sein und, um somit in seiner unentbehrlichen Rolle als Anpasser auffindbar zu sein. Gleichzeitig ist es wichtig, die Dienstleistung in der Kontaktlinse noch aktiver anzugehen und wertiger an den Kunden zu transportieren. Hierzu haben wir einen hochinteressanten und inspirierenden Abend vorbereitet, von dem unsere Kunden sicher profitieren werden. Man darf gespannt sein.“

Die 361° Alcon Tour findet statt in:

20.03.2017 Frankfurt: KAP Europa

22.03.2017 Hamburg: Emporio Panoramadeck

27.03.2017 München: Allianz Arena

29.03.2017 Stuttgart: Mercedes Benz Museum

03.04.2017 Köln: Köln Sky

04.04.2017 Berlin: Cafe Moskau

Weitere Informationen beim jeweiligen Ansprechpartner im Außendienst.