Alcon: Standort Deutschland wird ausgebaut

Bis zu 400 Millionen Euro für Hi-Tech und Know How

In den nächsten drei Jahren investieren Novartis und Alcon bis zu 400 Millionen Euro in ihren Standort und bauen damit ihre Bedeutung als einer der führenden Technologie-Experten in der Kontaktlinsenbranche weiter aus.

Alcon stellt momentan jährlich über 700 Millionen Qualitäts-Kontaktlinsen her, in fünf Jahren sollen es dann über eine Milliarde pro Jahr sein. Bis zu 200 neue Arbeitsplätze sind geplant.

Hintergrund der Investition ist die Entwicklung und die Produktion neuer Kontaktlinsen-Generationen sowie die Kapazitätserweiterung und Portfolioerweiterung für bestehende Produkte. Deshalb werden jetzt in Großwallstadt auf mehr als 30.000 zusätzlichen Quadratmetern dreizehn neue Produktionslinien aufgebaut, die 24 Stunden und sieben Tage in der Woche produzieren. Die erste Anlage ging bereits im Oktober in Produktion.

Dabei setzt man in Grosswallstadt auf zwei Technologien: zum einen werden die aktuellen „LightstreamTM“ Produktionskapazitäten für die erfolgreiche Dailies Total ausgeweitet. Zusätzlich baut man eine neue Herstellungstechnologie „DSM Flex“ (flexibles, beidseitiges Spritzgussverfahren) auf, mit der zukünftig völlig neue Kontaktlinsengenerationen produziert werden.

„Mit dieser Investition setzen wir den Standard in der Kontaktlinsenindustrie. Die neuen Anlagentechnologien werden uns die Flexibilität ermöglichen, die wir für die Zukunft benötigen. Durch den Aufbau einer weiteren, innovativen Herstellungstechnologie erreichen wir nicht nur höhere Produktvolumina, sondern vor allem noch mehr Flexibilität in der Produktion. Somit können wir den vielfältigen Marktanforderungen sehr flexibel mit neuen Produkten und Varianten begegnen,“ sagt Standortleiter Norbert Dörr.