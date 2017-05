Alcon: Von Magazin Testbild ausgezeichnet

Dailies Total 1 ist Testsieger 2017

Alcon freut sich über die Auszeichnung von Dailies Total 1 Ein-Tages-Kontaktlinsen zum Testsieger in der aktuellen Ausgabe des unabhängigen Magazins Testbild.

Die ausgezeichneten Ein-Tages-Kontaktlinsen konnten sich beim Kontaktlinsenvergleich „Augen auf beim Linsenkauf“ als Spitzenreiter unter zehn Test-Kandidaten von namhaften Herstellern durchsetzen. Besonders in der Kategorie „Tragekomfort und Gesundheit“ überzeugten die Dailies Total 1 mit einem sehr guten Testergebnis.

Als weiteres Test-Produkt aus dem Hause Alcon konnten Dailies AquaComfort Plus den besten Platz unter den Hydrogel-Ein-Tages-Kontaktlinsen belegen und haben als einziges Produkt in der Kategorie Hydrogel-Kontaktlinsen die Gesamtnote „gut“ erhalten.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass mit der Dailies Total 1 sowie der Dailies AquaComfort Plus unsere beiden Ein-Tages-Kontaktlinsen-Familien auf dem Siegertreppchen stehen“, sagt Jan Thore Föhrenbach, Business Unit Head Alcon Vision Care Deutschland. „Dieser große Erfolg verdeutlicht die außergewöhnliche Innovationskraft von Alcon und die konstant hohe Qualität der gesamten Dailies Produktpalette. An dieser Stelle danken wir auch unseren Kunden für ihr entgegengebrachtes Vertrauen in die beiden marktführenden Produkte.

Die aufwendigen technischen Teile des Tests der Tageslinsen ließ das unabhängige Verbrauchermagazin Testbild bei dem renommierten Forschungsinstitut JenVis Research in Jena durchführen. Die Testergebnisse umfassten u.a. die Kategorien „Tragekomfort und Gesundheit“ und „Fertigungsgenauigkeit“.

Die detaillierten Testergebnisse können in der Testbild-Ausgabe 02/2017 nachgelesen werden. Ein Sonderdruck dieser Ausgabe des Verbrauchermagazins kann von interessierten Augenoptikern jederzeit bei Alcon angefordert werden. Auch stellt Alcon seinen Kunden gerne Sonderdrucke für die Weitergabe an ihre Endverbraucher im augenoptischen Fachgeschäft zur Verfügung.