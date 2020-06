Alcon: Webinar mit Prof. Lyndon Jones

Corona, Kontaktlinsen und Wiedereinstieg ins Kontaktlinsengeschäft

Der Kontaktlinsenhersteller Alcon bietet im Rahmen der Alcon Experience Academy ein Webinar mit dem hochkarätigen Wissenschaftler und Professor Lyndon Jones von der University of Waterloo, Australien zum Thema Corona, Kontaktlinsen und Wiedereinstieg ins Kontaktlinsengeschäft an. Das Webinar wird in englischer Sprache gehalten und findet am Donnerstag, 2. Juli 2020 von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr statt.

Die Live-Präsentation hält aktuelle Forschungsergebnisse und praktische Empfehlungen zu COVID-19 bereit:

Praxisnahe Wieder-Einstiegsrichtlinien von Optometrie-Verbänden für das Kontaktlinsen-Management

Zusammenfassung der jüngsten Veröffentlichungen zu COVID-19 und Kontaktlinsentragen

Aktuelle Forschungsergebnisse und zusätzlich verfügbare Ressourcen für Eye Care Professionals

Die Teilnahme ist kostenfrei. Es ist lediglich die Registrierung auf der Seite www.alconexperienceacademy.com erforderlich.