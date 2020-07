Alcon: Weiterbildungsprogramm 2020 steht

Seminar- und Onlineseminar-Termine der Alcon Experience Academy

Aufgrund der Situation durch Corona im 1. Halbjahr 2020 mussten leider zahlreiche Seminare der Alcon Experience Academy abgesagt werden.

Nun freut sich das Unternehmen besonders für das 2. Halbjahr 2020 neue Termine* anbieten können.

Die neuen Seminartermine:

Fit for Soft 1 vom 17. - 18. November 2020 in Großostheim

Fit for Soft 2 vom 29. - 30. September 2020 in Großostheim

Fit for Soft 3 vom 16. - 17. September 2020 in Großostheim

Fit for Multifocal am 1. Oktober 2020 in Großostheim

Fit for Dry Eye am 6. Oktober 2020 in Großostheim

Fit for Dry Eye am 1. Dezember 2020 in Großostheim

Ergänzend dazu bieten wir auch im zweiten Halbjahr ein breit gefächertes Angebot an Online-Schulungen an.

Nachstehend die neuen Onlineseminar-Termine:

Kontaktlinsenpflege für Einsteiger – Das A & O der Pflege

Donnerstag, 30. Juli 2020, 13.30 - 14.30 Uhr

Was tut der Kunde, wenn er den Laden verlässt? Compliance in der Kontaktlinse

Donnerstag, 27. August 2020, 13:00 - 14:00 Uhr

Toric-Versorgung mit weichen Kontaktlinsen

Dienstag, 15. September 2020, 9.00 - 10.00 Uhr

Dry-Eye-Management – Tipps und Tricks – da bleibt kein Auge trocken

Donnerstag, 24. September 2020, 13.00 - 14.00 Uhr

Neu in der Augenoptik? Wir klären Fakten & Mythen rund um die Kontaktlinse

Dienstag, 13. Oktober 2020, 9.00 - 10.00 Uhr

Fit for Colors – Mode-Gag oder vollwertiger Bestandteil Ihrer Anpasspraxis?

Donnerstag, 29. Oktober 2020, 13.30 - 14.00 Uhr

Toric-Versorgungen mit weichen Kontaktlinsen

Donnerstag, 19. November 2020, 13.30 - 14.30 Uhr

Kundenbindung durch Kontaktlinsen-Nachbetreuung

Donnerstag, 26. November 2020, 9.00 - 10.00 Uhr

Multifokal-Anpassung praxisorientiert

Donnerstag, 3. Dezember 2020, 13.30 - 14.30 Uhr

Alle Termine der Onlineseminare und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie jetzt unter

https://events-emea6.adobeconnect.com/content/connect/c1/1139384835/en/events/catalog.html?folder-id=4800065084&from-origin=alcon-academy.adobeconnect.com

(*Anmerkung: Alle Seminare werden unter den aktuell vorgeschriebenen Hygienerichtlinien durchgeführt.)