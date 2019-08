Alcon: Zusammenarbeit mit Spitzenturner

Marcel Nguyen für Dailies Total 1

Alcon gibt seine Kooperation mit dem deutschen Spitzenturner Marcel Nguyen für Dailies Total 1 Ein-Tages-Kontaktlinsen bekannt. Dieser wird bei den kommenden Wettkämpfen, wie der Deutschen Meisterschaft im Turnen am 3. und 4. August 2019 in Berlin und der Weltmeisterschaft im Turnen vom 4. bis 13. Oktober 2019 in Stuttgart, mit den hochwertigen Ein-Tages-Kontaktlinsen von Alcon antreten.

Marcel Nguyen kann auf eine langjährige Karriere zurückblicken. Der Sohn einer deutschen Mutter und eines vietnamesischen Vaters begann bereits im zarten Alter von vier Jahren mit dem Turnen. Er ist seit rund 15 Jahren Mitglied der deutschen Nationalmannschaft der Turner und inzwischen 19-facher deutscher Turnmeister. In dieser Zeit gewann er 10 Medaillen bei internationalen Großereignissen, darunter 3 Gold-, 3 Silber- und 4 Bronzemedaillen. Marcel Nguyen erfreut sich großer Beliebtheit bei seinen Fans weltweit und verfügt damit auch über eine hohe mediale Reichweite in sozialen Netzwerken. Über seinen Facebook- und Instagram-Auftritt wird Marcel auf Dailies Total 1 Kontaktlinsen aufmerksam machen und so die laufende Kooperation zusätzlich unterstützen.

Aufgrund einer starken Weitsichtigkeit trägt Marcel Nguyen bereits seit seiner Jugend Alcon Kontaktlinsen, die ihm als unsichtbare Begleiter seine sportlichen Erfolge im Laufe seiner bisherigen Karriere ermöglicht haben.

„Für Marcel als Sportler zählt jeder Augenblick – daher ist es für ihn besonders wichtig, sich zu 100 % und ohne Einschränkungen auf seine Sehkraft verlassen zu können. Die hochwertigen Dailies Total 1 Ein-Tages-Kontaktlinsen von Alcon ermöglichen ihm scharfes Sehen, ohne seine Bewegungsfreiheit dabei einzuschränken. Dailies Total 1 Kontaktlinsen fühlen sich an wie ein Hauch von Nichts und entsprechen damit Marcels Anforderungen an einen Tragekomfort auf höchstem Niveau“, so Katrin Moll, Head Marketing Vision Care + Dry Eye & Ocular Health, Alcon Pharma GmbH, Deutschland.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Alcon. Die Dailies Total 1 nutze ich nun schon seit einigen Wochen und ich bin total begeistert. Jetzt habe ich meine großen Ziele, die Heim-WM 2019 und Olympia 2020, noch besser im Blick“, erklärt Marcel Nguyen, der amtierende deutsche Mehrkampfmeister.