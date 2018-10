A&M Capital: Gründung von Bollé Brands

Bollé, Bollé Safety, Serengeti und Cébé unter einem Dach

Nach der kürzlich erfolgten Übernahme der Marken Bollé, Bollé Safety, Serengeti und Cébé von der Vista Outdoor Group im August 2018 hat A&M Capital beschlossen, eine neue Holdinggesellschaft zu gründen, die all diese Marken unter dem Namen Bollé Brands zusammenfasst.

Der Name Bollé Brands leitet sich von der Firma Bollé ab, die mit Safety- und Cosumer-Eyewear sowie Helmen den signifikantesten Teil des weltweiten Geschäfts darstellt und zentrale Serviceleistungen für alle Geschäftsbereiche einschließlich der Marken Serengeti und Cébé anbietet. Diese Namensänderungen werden im Laufe den ersten Wochen in allen weltweiten Niederlassungen eingeführt. Bollé Brands wird seinen Sitz weiterhin in Frankreich haben.

Die Holding wird von Peter Smith als CEO geleitet. Peter Smith blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück, in der er in verschiedenen Sektoren und mit großen Consumermarken arbeitete. Zuvor war er CEO bei Musto, wo er in allen Geschäftsbereichen erfolgreich Verbesserungen vornahm. Davor arbeitete er für Marken wie Nike, Reebok, Lacoste, Berghaus und Paul Smith.

Peter Smith, neuer CEO von Bollé Brands: „Wir freuen uns, solch ein unglaubliches Markenspektrum erworben zu haben, deren Wurzeln bis ins Jahr 1888 zurückreichen und die sich auf die Märkte Premium Performance, Lifestyle und Safety Eyewear sowie Performance Sports Helmet erstrecken. Jede Marke und jeder Geschäftsbereich haben seine eigene einzigartige Identität mit großem Potenzial. Unser engagierter Ansatz, unsere Unterstützung und unsere Investitionen werden aufregende neue Entwicklungen in Produktinnovation und Design vorantreiben, die die Grundlage für beträchtliches globales Wachstum bilden werden. Geschäftliche Effizienz und Kundenservice stehen bei unseren Aktivitäten im Vordergrund.“

Die mit Vista beschlossenen positiven TSA-Vereinbarungen (Übergangsdienstleistungsvereinbarungen) garantieren ein nahtloses Weiterführen der Services und ermöglichen den reibungslosen Übergang des Geschäfts, wobei das laufende Geschäft sowie die Kontaktdaten unverändert bleiben.