Andy Wolf Eyewear: Baubeginn des neuen Firmensitzes

Feierlicher Spatenstich

Der österreichische Brillenhersteller Andy Wolf Eyeware lud am Montagnachmittag zum feierlichen Spatenstich des neuen Anbaus beim Firmensitz in Hartberg ein. Nach über 10 Jahren wird der Firmensitz im Ökopark in Hartberg um einen modernen Anbau erweitert. Auf einer Fläche von ca. 1.000 m² entstehen neben Büroräumen auch eine Produktion für Kleinstserien, eine Sonnenbrillenverglasung und ein neuer Showroom. Das ursprüngliche Haupthaus wird in den Anbau integriert.

„Für uns bedeutet der Anbau einen großen Schritt in die Zukunft und wir freuen uns den besonderen Tag zusammen mit tollen Gästen und unseren Mitarbeitern zu feiern“, so Andreas Pirkheim, Geschäftsführer von Andy Wolf Eyeware. „Es war höchste Zeit für eine Erweiterung, denn wir platzen aus allen Nähten. Wenn alle Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen werden, können wir die neuen Räume bereits im Mai 2018 beziehen. Außerdem war es uns besonders wichtig ökologisch zu bauen und mit Firmen aus der Region zusammenzuarbeiten“, so Katharina Schlager, Geschäftsführerin und Designerin. Der Anbau ist laut Schlager nicht nur ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich, sondern auch zu Hartberg: „Wir sind hier seit über 10 Jahren zu Hause und es war eine bewusste Entscheidung unseren Wurzeln treu zu bleiben. Der neue Anbau erlaubt uns Produktentwicklung, Vertrieb und Verwaltung noch effizienter zu gestalten. In der neu errichteten Fertigung für Kleinstserien und der eigenen Verglasung können wir noch schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren. Zusätzlich werden wir in dem großzügig gestalteten Showroom Gäste empfangen und einen Einblick in die Entwicklung und Entstehung einer ANDY WOLF Brille gewähren können.“

Zum offiziellen Spatenstich begrüßte der Brillenhersteller unter anderem den Hartberger Bürgermeister Ing. Marcus Martschitsch, der mit den Bauherrn, Mitarbeitern, Architekten und Freunden den Baubeginn feierte.