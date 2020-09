AOS: „Vertragspartner der Krankenkassen“

Werbemittel für Augenoptiker entworfen

Augenoptiker sind Gesundheitshandwerker und stehen für Handwerk, fachliche Expertise und Sorgfalt. Wer zudem präqualifiziert ist, ist berechtigt, bestimmte Leistungen mit gesetzlichen Krankenkassen abrechnen zu können. Für viele Kunden ist das ein weiteres Qualitätsmerkmal.

Präqualifizierte Augenoptiker haben die notwendige Voraussetzung, „Vertragspartner der Krankenkassen“ zu sein – warum dieses Prädikat nicht aufmerksamkeitsstark nach außen präsentieren? Um Augenoptiker hier zu unterstützen, hat sich die AOS Augenoptiker Service GmbH in Anlehnung an das früher nahezu von jedem Augenoptikbetrieb genutzte Hinweisschild „Lieferant aller Kassen“ etwas einfallen lassen. Es wurde ein edles Acrylschild entwickelt, mit dem sich der Augenoptiker als „Vertragspartner der Krankenkassen“ darstellt. Das 21 x 14,8 cm (DIN-A5 quer) messende, transparente Schild mit praktischen, montierbaren Füßen aus hochwertigem Edelstahl kann z.B. im Schaufenster dekoriert werden und so Kunden auf diese Leistung hinweisen.

Erhältlich ist das Signet für Innungsmitglieder und Nichtinnungsmitglieder bundesweit bei der AOS Augenoptiker Service GmbH.

Über diesen Link gelangen Interessierte direkt zum Bestellformular: https://www.aov-nrw.de/wp-content/uploads/2020/08/Bestellformular_VdK-Signet.pdf