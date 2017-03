AOV NRW: Bildungszentren Augenoptik erfolgreich zertifiziert

AOV NRW in seiner zukunftsfähigen Ausrichtung bestätigt

Der Augenoptiker- und Optometristenverband NRW hat seine Bildungszentren in Dortmund und Düsseldorf erfolgreich nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizieren lassen. Die Zertifizierung gilt für den Geltungsbereich Planung, Organisation und Durchführung der Überbetrieblichen Ausbildung im Augenoptikhandwerk.

Nach Aussagen des Verbandes war der hohe Selbstanspruch an die inhaltliche Qualität der Unterrichtseinheiten einer der Gründe, sich erneut zertifizieren zu lassen. „Die Kompetenz der Dozenten und die am Stand der Technik ausgerichtete Ausstattung der praktischen wie theoretischen Unterrichtsräume haben uns bewogen, den hohen Maßstab der Ausbildungsqualität im Rahmen einer Zertifizierung erneut bestätigen zu lassen“ erläutert Ute Limberg, Geschäftsführerin des AOV NRW. Bereits im Jahr 2015 waren die Bildungszentren Augenoptik in Dortmund und Düsseldorf erfolgreich nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert worden.

Die Zertifizierung spielt unter anderem bei der Vergabe von Fördermitteln eine wichtige Rolle, da sie eine bessere Platzierung im Ranking zur Zuteilung dieser Mittel durch Land und Bund zur Folge hat.

In den Jahren 2013 bis 2016 wurden durchschnittlich ca. 1024 Teilnehmerwochen im Bildungszentrum Dortmund, im gleichen Zeitraum durchschnittlich ca. 909 Teilnehmerwochen im Bildungszentrum Düsseldorf geschult.