AOV NRW: Blick 2019

Jubiläumsausgabe des NRW-Branchentreffs

Mit durchschnittlich rund 450 teilnehmenden Augenoptikern ist das Branchentreffen Blick einer der größten Fachkongresse in Deutschland. In diesem Jahr begeht die Veranstaltung ihr 40. Jubiläum. Am 17. November 2019 heißt es daher im Goldsaal der Dortmunder Westfalenhallen: Alles Gute!

Viel Neues und Wissenswertes werden die teilnehmenden Augenoptiker auch in diesem Jahr wieder erfahren und mit in ihre Betriebe nehmen können. Mit Wolfgang Bosbach konnte der AOV NRW einen der profiliertesten deutschen Politiker als Key Note Speaker gewinnen: Halbzeit in Berlin. Was kommt auf uns zu und worauf kommt es an? Wie auch in den vergangenen Jahren informiert Thomas Heimbach, Vorsitzender des Augenoptiker- und Optometristenverbands NRW, über die aktuellen Branchenentwicklungen – in jedem Jahr für viele ein Highlight der Veranstaltung. Außerdem gibt Dr. Jan Wetzel, Geschäftsführer des ZVA, ein Update zu HHVG, PQ und weiteren Krankenkassenthemen. Neben diesen berufspolitischen Themen wird es um die Frage gehen, wie der Augenoptiker die Kunden der Zukunft verstehen und erreichen kann. Charles Bahr wird das Phänomen „Gen Z“ greifbar machen, mit Johannes Marcus Schäfer erfahren die Teilnehmer mehr über die Social Media Welt und „besteigen den Big Ben“, Dr. Andreas Berke stellt die existenzielle Frage, ob Künstliche Intelligenz den Augenoptiker in Zukunft überflüssig machen wird und Stefan Kinder stellt eine neue optometrische Untersuchungsmethode vor – optometrische Screenings in einer neuen Dimension. Darüber hinaus widmet sich Prof. Dr. rer. Nat. Markus Egert einem ganz speziellen Kulturthema: Die Brille als Kulturgut – Bakterien auf Brillen und wie man sie loswird. Begleitet wird das Vortragsprogramm wie in jedem Jahr von einer sehenswerten Ausstellung der Industriepartner, die in diesem Jahr nochmals gewachsen ist.

Anmeldungen sind online über anmeldung.aov-nrw.de oder offline in der Geschäftsstelle des AOV NRW möglich. Für Innungsmitglieder ist die Teilnahme kostenfrei. Der Besuch dieses Fachkongresses wird nach den ZVA-Spezialisierungsrichtlinien mit 4 Punkten bewertet.