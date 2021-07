AOV NRW: Blick• 2021 im Herbst als Präsenzveranstaltung

Umzug in die Westfalenhallen für eventuelle Abstandsregelungen

Seit März 2020 durften zahlreiche Präsenzveranstaltungen angesichts der Corona-Pandemie nicht stattfinden, so auch der Verbandstag des Augenoptiker- und Optometristenverbands NRW (AOV NRW) im vergangenen Herbst. Umso mehr freut sich der AOV NRW mitteilen zu können, dass der Blick• 2021 als Präsenzveranstaltung stattfinden wird.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Veranstalter schweren Herzens entschlossen, angesichts der Pandemiesituation den traditionsreichen Verbandstag ausfallen zu lassen. Auch eine Ersatzveranstaltung in digitaler Form kam nicht infrage, da diese den Charakter des Blick• als Treffen vieler Betriebsinhaber mit fachlichem, aber auch privatem Austausch nicht hätte widerspiegeln können. Jetzt, im Sommer 2021, blickt man auch in NRW zuversichtlich in Richtung Herbst und hat sich entschieden, den Verbandstag durchzuführen.

Dies ist nach aktuellem Stand möglich vor dem Hintergrund sinkender Inzidenzen, einer steigenden Impfquote und hervorragender Hygienekonzepte. Für die diesjährige Veranstaltung wurden mit einer Messehalle der Westfalenhallen neue, großzügige Räumlichkeiten reserviert, um evtl. größere Abstände einhalten zu können.

„Wir freuen uns schon jetzt, unsere Besucher, unsere Industriepartner, die alle zum großen Teil seit vielen Jahren regelmäßig teilnehmen, und die Vertreter der Fachmedien am 14. November 2021 in der Halle 1 der Westfalenhallen in Dortmund begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf endlich wieder direkten fachlichen Kontakt unter Kollegen und Freunden, auf den unkomplizierten Austausch mit den Industriepartnern und auf informative, hochkarätige Vorträge,“ so Thomas Heimbach, Vorsitzender des AOV NRW.

„Die Pandemie hat gezeigt, dass digitale Veranstaltungen funktionieren. Ersetzen können sie den persönlichen Austausch langfristig nicht. Deswegen trauen wir uns! Die Planung der Veranstaltung laufen derzeit auf Hochtouren, damit wir allen Besuchern an diesem Tag ein gewohnt erstklassiges Programm und eine ansprechende Industrieausstellung bieten können. Information und Networking im Herzen des Ruhrgebiets seit über 40 Jahren! Das ist der Blick• und das wird er auch in diesem Jahr sein. Unsere Partner der Industrie haben erfreulicherweise bereits signalisiert, dass sie dabei sein werden“, so Heimbach weiter.

Der Verbandstag des AOV NRW, Blick• 2021, wird am 14. November 2021 stattfinden. Ort der Veranstaltung wird die Halle 1 der Dortmunder Westfalenhallen sein.