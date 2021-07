AOV NRW: Digitale Lossprechungsfeier im Livestream

700 neue Gesellen in NRW ins Berufsleben verabschiedet

Um die rund 700 neuen Gesellen im Augenoptikerhandwerk in NRW (Absolventen der Jahrgänge 2020 und 2021) offiziell in den Gesellenstand zu erheben und ihren erreichten Berufsabschluss zu feiern, organisierten die drei nordrhein-westfälischen Innungen in diesem Jahr ein besonderes Event, das am 2. Juli 2021 stattfand.

Aufgrund der Corona-Situation wurden die Lossprechungsfeierlichkeiten der einzelnen Innungen erstmals in einer großen digitalen Veranstaltung zusammengefasst, bei der auch die Absolventen des vergangenen Jahres vertreten waren, da sie auf ihre Lossprechungsfeiern 2020 verzichten mussten.

Moderator Daniel Danger (1LIVE) führte durch das Programm, das via exklusivem Livestream übertragen wurde, zu dem sich alle Absolventen der beiden Jahrgänge sowie ihre Lehrer Ausbilder und die Mitglieder der Gesellenprüfungsausschüsse im Vorfeld anmelden konnten. Die drei Innungsobermeister Ulrich Schüttler (AOI Düssel-Rhein-Ruhr), Hans Josef Schümmer (AOI Köln-Aachen) und Diethard Pankatz (AOI Westfalen) gewährten Einblicke in ihre eigene Ausbildungszeit und sprachen über die vielfältigen Chancen und Möglichkeiten, die die Augenoptik bietet.

Drei der Prüfungsbesten 2020 und 2021 blickten, unterstützt von Jörn Kommnick, Lehrer am Hans-Böckler-Berufskolleg in Münster, zurück auf Prüfungen unter Corona-Bedingungen und sprachen über ihre Pläne für die Zukunft. Höhepunkt des Abends war die feierliche, offizielle Lossprechung der neuen Gesellen durch Hans Josef Schümmer: „Mit dem Bestehen der Prüfung läuft nun Ihr Ausbildungsvertrag aus. Im Namen aller Innungen in NRW darf ich Sie hiermit von all diesen Rechten und Pflichten als Auszubildende freisprechen und Sie offiziell in den Gesellenstand erheben.“

Als weitere Highlights gratulierten Thomas Heimbach, Vorsitzender AOV NRW, und Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender Fielmann AG, in eigens zu diesem Anlass aufgenommenen Videobotschaften den neuen Kollegen zur bestandenen Prüfung.