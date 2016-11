AOV NRW: Kabarettist gibt Imagekampagne Stimme und Aussehen

Herbert Knebel ist das neue Gesicht der AOV-Imagekampagne

Herbert Knebel – überaus erfolgreicher und gerade in NRW bekannter Kabarettist, leiht der Imagekampagne des Augenoptiker und Optometristenverbandes NRW in diesem und im kommenden Jahr Stimme, Aussehen und kabarettistisches Können.

Zu den Themen „Gleitsicht“, „Sehtest“ ab November sowie „Sonnenbrille“ und“ Gleitsicht“ (im Frühjahr 2017) liefert er nicht nur Poster in typischer Knebel-Manier, sondern ab Mitte November auch Hörfunk-Spots in WDR 2 und WDR 4, in denen er in seiner unverkennbaren Art und Weise dem Hörer erläutert, warum gutes Sehen so wichtig ist und dass Innungsaugenoptiker hier die Anlaufstelle Nr. 1 sind.

Herbert Knebel ist die fiktive Figur des Kabarettisten und Komikers Uwe Lyko. Seit vielen Jahren begeistert er sein Publikum mit seiner Sicht auf das Leben. „Boah, glaubse … ich sach’ Sie!“ ist der oft gebrauchte Einleitungssatz seiner Monologe, in denen er von seinem Leben als Rentner und den Alltäglichkeiten, die ihm im Leben begegnen und ihn immer wieder in Erstaunen versetzen, berichtet.

Knebels Geschichten zeichnen sich durch seine Nähe zum Menschen und seinen Wortwitz aus, insbesondere auch bedingt durch Knebels brillante und manchmal eigenwillige Verwendung des Ruhrpott-Dialekts.