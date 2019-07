AOV NRW: Lossprechungen der Augenoptikerinnungen in NRW

345 neue Gesellen ins Berufsleben verabschiedet

345 junge Menschen haben am 4., 10. und 11. Juli nach drei Jahren harter, ausdauernder Arbeit in feierlichem Rahmen in Mülheim an der Ruhr, Münster, Köln, Dortmund, Gütersloh und Aachen ihre Gesellenbriefe erhalten. Dies geschah unter Anwesenheit der Innungs-Obermeister, der Lehrlingswarte und weiterer Vorstände, der Lehrkräfte der Berufskollegs, der Ausbilder und der Angehörigen und Freunde.

Die Lossprechung markiert für die Gesellinnen und Gesellen den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt mit neuen Herausforderungen und Möglichkeiten. Für einige Absolventen geht die Ausbildung nun weiter, sei es durch das Erwerben des Meisters oder aber das Absolvieren eines Studiums an einer Hochschule.