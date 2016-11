AOV-NRW: Verbandstag 2016

Erfolgreicher Verbandstag des Augenoptiker- und Optometristenverbandes NRW

Rund 400 Gäste kamen am 13. November nach Dortmund und erlebten ein interessantes und weitgefächertes Angebot an Fachvorträgen und eine vielseitige Industrieausstellung. Thomas Heimbach, Vorsitzender des Augenoptiker- und Optomteristenverbandes NRW, führte durch den Tag. Unter dem Titel "Die Branche im Blick.“ Erläuterte er die aktuellen Entwicklungen in der Augenoptik und ordnetet die neuesten Branchenzahlen in den Gesamtzusammenhang ein.

Den diesjährigen Eröffnungsvortrag hielt Sabrina Mertens vom Institut für Handelsforschung in Köln. Sie referierte über das Thema „Amazon ist überall, Start-ups schießen wie Pilze aus dem Boden. Welche Chancen hat in diesem Umfeld der stationäre Einzelhandel?“, skizzierte die Herausforderungen und zeigte Chancen und Handlungsoptionen für den Handel der Zukunft auf.

Weitere Referenten waren unter anderen Martin Himmelsbach, Geschäftsführer der IPRO GmbH, Dr. Ludger Wollring praktiziert als Augenarzt und Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Augenärzte (BVA) und Kabarettist Herbert Knebel, der dem Publikum einen Einblick in sein aktuelles Programm gab.

Am Ende des Verbandstages gab es zufriedene Besucher und Lob von allen Seiten für die reibungslose Organisation.