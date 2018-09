AOV NRW: Verbandstag am 11. November 2018

Programmhighlights bekannt gegeben

Die rund 1500 eingeladenen Augenoptiker und Optometristen aus Nordrhein-Westfalen erwartet ein hochkarätiges Programm aus fachlichen, politischen und betriebswirtschaftlichen Themen, die sich schwerpunktmäßig auf Positionierungsmöglichkeiten und den Ausbau von Verkaufsstärken konzentrieren.

Eröffnet wird der Verbandstag durch ein Grußwort des Finanzministers des Landes NRW, Lutz Lienenkämper. Professor Dr. rer. nat. Olaf Strauß, von der Charité Berlin, wird über „Pathologie und Klinik der altersbedingten Makuladegeneration“ referieren. Er wird dabei auf die Auswirkungen des blauen Lichts auf das menschliche Auge eingehen. Auch zu Blaufiltergläsern – ihre Wirkweise und ihr Nutzen für Augenoptiker und Verbraucher werden Thema eines Vortrages sein.

Markus Hofmann M.Sc. Vision Science (Optometry), beschreibt das klinische Vorgehen in der optometrischen Praxis bei sport-induzierten Gehirnerschütterungen und deren Auswirkungen auf das visuelle System. Zur Veranschaulichung bringt er Fallbeispiele aus dem professionellen Eishockey und Handballsport.

Spätestens seit der letzten Imagekampagne des Augenoptiker- und Optometristenverbandes NRW ist Urs Meier ein Begriff. Parallel zu seinen regelmäßigen Fernsehauftritten während der WM hat er den Innungsaugenoptikern in NRW Aussehen und Stimme geliehen und eine sehr erfolgreiche Hörfunk- und Posterkampagne mitgestaltet. Auf dem diesjährigen Verbandstag spricht er über Entscheidungen, die unter Druck zu fällen sind. Urs Meier weiß, was es heißt, tagtäglich mit enormem Druck umzugehen. Zu den besten Schiedsrichtern der Welt gehörend, bewies er unzählige Male wie man komplexe Situationen analysiert und in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung fällt. In seinem Vortrag vermittelt er neue Maßstäbe im modernen Management. Basierend aus seinen Erfahrungen aus Profisport und modernem Management.

Das vollständige Programm und sämtliche Details erhalten Innungsmitglieder in den kommenden Tagen.