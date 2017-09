Aoyama: Neue Lizenzvereinbarung

Zusammenarbeit mit Suri Frey bekannt gegeben

Aoyama Optical Germany GmbH übernimmt Brillenlizenz der Marke Suri Frey. Aoyama Optical Germany GmbH Inhaber und Geschäftsführer Thomas Akiyama zur Übernahme der Brillen-Lizenz: „Wir verstehen uns als Partner, der sowohl in Ausrichtung, Qualitätsanspruch, Servicegedanken als auch Kundenverständnis dieselben Ziele verfolgt wie Suri Frey. Wir freuen uns, mit Suri Frey unserem internationalen Marken-Portfolio eine deutsche Lizenzmarke mit internationalem Potential hinzufügen zu können, die modern ist und sich von der Masse abhebt. Ohne dabei übertrieben oder unnahbar zu sein, sondern sich eher wie die beste Freundin präsentiert.“

Der erste Kollektionsteil besteht aus 23 Azetat- und 10 Metall-Korrektionsfassungen. Im Januar 2018 wird anlässlich der Opti in München dann erstmals auch die Sonnenbrillen-Kollektion gezeigt. Die Korrektionsfassungen sollen ausschließlich beim Augenoptiker angeboten werden, während die Sonnenbrillen-Kollektion später durchaus auch in abgespeckter Variante in anderen Vertriebskanälen als Teil des ganzheitlichen Accessoire-Konzeptes präsent sein soll.