Aoyama: Neuvorstellung auf der Opti

Natascha Ochsenknecht und Merch Mashiah am Messestand

Die Aoyama Optical GmbH wird erstmals zur Opti 2020 die neue limited Edition des Labels makellos. aus Potsdam vorstellen. Das auf jeweils 100 Stück pro Farbe kontingentierte Sonnenbrillen-Modell „Sababa“ ist in Zusammenarbeit mit dem Couture-Designer Merch Mashiah entstanden. Mashiah wird während der Opti am 11. Januar 2020, 14 - 16 Uhr, am Aoyama-Stand C3.325, das Modell persönlich vorstellen. Auch mit dabei sein wird Natascha Ochsenknecht. Sie wird am Freitag, den 10. Januar 2020, ab 14 Uhr, in Halle C3.325, das Team von Aoyama bei der Vorstellung ihrer neuen „Look of Love“-Kollektion unterstützen.