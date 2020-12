Apollo: Corona-Prämie für Mitarbeiter

Sonderzahlung in schwierigen Zeiten

Die Corona-Situation hat uns weiterhin fest im Griff. Aus diesem Grund hat sich Apollo dazu entschieden seinen Mitarbeitern einen Corona-Bonus von 500 Euro zu zahlen, um gerade in dieser herausfordernden Zeit die Wertschätzung gegenüber den über 5.000 Arbeitnehmern zu betonen.

Geschäftsführer Dr. Ehmer hat hierzu ebenfalls Stellung genommen.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem Jahr unter schwierigsten Bedingungen Herausragendes geleistet. Nur so konnten wir als systemrelevantes Unternehmen für Deutschland die augenoptische und hörakustische Versorgung sicherstellen. Nur durch das große Engagement unserer Teams sind wir in der Lage, diese Sonderzahlung zu leisten - und das tun wir gerne.“