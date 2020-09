Apollo: Umfrage durchgeführt

Schlechtere Sehkraft durch Corona-Einschränkungen

Das Corona-Virus wirkt sich auf nahezu alle unsere Lebensbereiche aus. Sogar auf unsere Augen! Zumindest indirekt, wie eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag der Optikerkette Apollo nun ergab. Doch gleichzeitig scheinen die Deutschen nichts dagegen zu unternehmen.

„Das geht wieder von alleine weg“ oder „Wird schon nicht so schlimm sein“ – wenn es um kleine Wehwechen oder auch ernste Beschwerden geht, sitzen wir Deutsche das gerne aus. Wir gelten gemeinhin als „Muffel“, was den Gang zum Arzt oder Fachmann angeht. In der aktuellen Corona-Pandemie gibt es dafür ein anschauliches Beispiel: Rund ein Drittel der Bevölkerung, das durch Homeoffice und Co. mehr Zeit vor Bildschirmen verbrachte, klagt über eine Verschlechterung der Sehkraft. Bei 45 Prozent von ihnen treten vermehrt Symptome trockener Augen auf wie etwa Brennen oder ein Erschöpfungsgefühl.

Der eigentlich logische Schritt bei solchen Beschwerden? Etwas dagegen tun oder zumindest einen Expertenrat einholen! Doch seit Beginn der coronabedingten Einschränkungen war tatsächlich nur ein Viertel der Deutschen, die eine Brille oder Kontaktlinsen tragen, beim Optiker.

Bleibt nur die Frage, warum die Deutschen trotz ihrer Beschwerden häufig keinen Optiker aufgesucht haben. Denn wer dort war, der fühlte sich auch wohl – das geben 87 Prozent der Befragten an, die seit März beim Optiker waren. 94 Prozent haben zudem den Eindruck, dass Hygiene- und Schutzmaßnahmen dort in ausreichender Form getroffen wurden. „Diesen Eindruck bestätigten auch unsere Kunden, die während des Lockdowns bei uns waren. Ein Großteil unserer 860 Apollo-Filialen war in dieser Zeit auch geöffnet – im Gegensatz zu anderen“, so Marcus Bernhard, Augenoptikermeister bei Apollo. Zu den Hygiene-Maßnahmen vor Ort gehört auch selbstverständlich das Desinfizieren aller Brillenfassungen, für die seit Kurzem sogar hochmoderne UV-C Desinfektionsboxen in allen Apollo-Filialen zum Einsatz kommen. Auch als Service für die Kunden, die so ihre eigene Brille reinigen lassen können.