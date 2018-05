Area98: Siegerin des Coco Song Awards besucht Unternehmen

Erkundungsrundgang im Headquarter

Rossella Leanza, die Siegerin der ersten Ausgabe des Coco Song Awards, wurde zu einem Erkundungsrundgang und Erfahrungsaustausch im Headquarters von Area98 in Pavia di Udine (Udine, Italien) empfangen. Rossella Leanza, die einen vierjährigen Studiengang in Modedesign absolviert, konnte nun nach ihrem distance internship mit Area98, während dem sie in allen Produktionsprozessen für den Prototyp der von ihr entworfenen Sonnenbrille begleitet wurde, das Unternehmen persönlich kennenlernen, das die Realisierung ihrer künstlerischen Ideen gefördert hat.

Rossella Leanza hat mit ihrem Projekt „Liè féng in colours“ die erste Ausgabe des Coco Song Awards gewonnen. Dieser Wettbewerb wird von Area98 in Zusammenarbeit mit der Harim Accademia Euromediterranea gefördert.

Die Sonnenbrille von Rossella Leanza, die von der Keramikkunst inspiriert ist, evoziert dank einer speziellen Verarbeitung des Acetats die Risse, die infolge des Brennens des Tongeschirrs auftraten. Die Textur der Sonnenbrille, die sich in kühnen Farbtönen präsentiert, wird mit zweifarbigen Gläsern kombiniert. „Liè féng in colours“ wird als Limited Edition von Area98 produziert und ist ab August 2018 auf dem Markt erhältlich.