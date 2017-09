Artmix: Gewinner des German Design Award

Artmix. wird als „Winner des German Brand Awards 2017“ ausgezeichnet. Damit ist das auf die Hörgeräteakustik und Augenoptik spezialisierte Planungs- und Ladenbauunternehmen eine der besten Marken Deutschlands.

Das Unternehmen erhielt den Preis für seine „Industry Excellence in Branding“. Gewürdigt wird damit die exzellente Markenführung und die nachhaltige Markenkommunikation des Unternehmens in der Branche „Retail“. Artmix bietet in seinen drei Geschäftsfeldern Artmix. individual, Artmix. systems und Artmix. communications Dienstleistungen wie Ladenbauplanung und Kommunikationsdesign, den kompletten Ladenbau und Systeme -wie den weltweit einzigartigen Akustikraum Floatroom- an.

Der Gründer und Inhaber von Artmix, Henning Tartsch, sagt zum Gewinn des German Brand Awards: „Mit unseren Leistungen unterstützen wir unsere Kunden, selbst eine Marke zu werden, indem sie markant im eigenen Markt auftreten. Da ist es sehr gut, auf einen verlässlichen Partner vertrauen zu können, der unter Beweis gestellt hat, zu wissen auf was es ankommt. Hinter dem Gewinn des German Brand Awards steckt innovative und zuverlässige Arbeit seit über 25 Jahren. Darauf sind wir stolz!“