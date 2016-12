Bach Optic / Steinburg: Neues Management

Frank Skowronek übernimmt die Geschäftsführung

Stabwechsel beim Kölner Großhändler Bach Optic und der Düsseldorfer Steinburg GmbH. Zum Januar 2017 übernimmt Frank Skowronek die Geschäftsführung beider Unternehmen. Er löst damit Jürgen Schofeld ab, der mehr als acht Jahre für Bach Optic und vier Jahre für Steinburg verantwortlich war.

Frank Skowronek hat über 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Augenoptik und Medizintechnik. Seine Schwerpunkte liegen im Vertrieb und Marketing sowie in der strategischen Geschäftsentwicklung. Mit neuen Investitionen, in Produkte und Mitarbeiter, ist es sein Ziel, beide Unternehmen zu alter Stärke zurückzuführen.

Der Diplom Biologe und Master of Science in klinischer Optometrie kennt die augenoptische Branche aus erfolgreichen Berufsstationen. Zwölf Jahre war er bei Pharm Allergan/Advanced Medical Optics (AMO) tätig – unter anderem als Leiter Professional Service, zuletzt als Vertriebsleiter für die DACH Region. Im Jahr 2006 wechselte er als Geschäftsführer zur Optos GmbH und 2011 zur Polytech-Domilens GmbH, ein führender europäischer Anbieter opthalmochirurgischer Produkte.