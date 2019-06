Back to the roots

Opti im Wechsel in München und Stuttgart

Nach dem unglücklichen Start der Opti im Januar soll die Organisation im nächsten Jahr besser werden. Neu ist: Die Besucher gelangen künftig über die Eingänge Nord-West und Nord-Ost in die Hallen. Der Eingang Nord bleibt 2020 ausschließlich Ausstellern und Servicepartnern vorbehalten.

Die Shuttlebusse von den U-Bahnhaltestellen „Messestadt West“ und „Messestadt Ost“ sowie die Flughafen-Shuttles halten am Eingang Nord-Ost. Dieser wird durch ein neues Entree, das sich bis in die Halle C6 erstreckt, deutlich aufgewertet, so Opti-Projektleiterin Reiter während eines Pressegesprächs in München. „Wir haben aus vielen Gesprächen und Treffen während und auch nach der Messe wertvolle Anregungen mitgenommen, die wir auf der nächsten Veranstaltung umsetzen.“

Die wichtigste Information aber ist:

In den Jahren 2021, 2023 und 2025 findet die Opti auf dem Messegelände Stuttgart statt. Der Grund: In diesen ungeraden Jahren kann die Messe München wegen der Weltleitmesse BAU den Opti-Ausstellern nur ein enges Zeitfenster für den Aufbau ihrer Messestände einräumen. Damit bekommen die Aussteller auch in den ungeraden Jahren mehr wertvolle Zeit, um sich und ihre Stände für die Opti herauszuputzen, so Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH.

Die Messe Stuttgart bietet laut Dohr hierfür beste Voraussetzungen: Das Gelände und die Hallen sind hochmodern, die Infrastruktur ist hervorragend und die Messe verkehrstechnisch erstklassig angebunden, egal ob die Anreise mit Auto, Bahn, Bus oder Flugzeug erfolgt. Vom Flughafen Stuttgart können Besucher sogar zu Fuß zu den Hallen laufen, denn das Messegelände ist von dort nur 355 Schritte entfernt.