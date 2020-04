Barcelona Specs: Verschoben auf April 2021

Veranstalter verschieben Start der Barcelona Specs

In Angesicht der aktuellen Coronakrise wird der Start der Barcelona Specs auf April 2021 verschoben. Die neuen Daten für die ersten Barcelona-Spezifikationen sind der 10. bis 11. April 2021. Die Veranstalter sind sich sicher, dass eine Verschiebung der Messe auf 2021 das Beste ist, da sowohl Aussteller als auch Besucher Zeit haben, sich neu zu gruppieren und wieder auf die Beine zu kommen. Unverändert bleibt der Veranstaltungsort. Die Barcelona Specs findet in der Fira Barcelona, ​​Montjuic am Plaça d'Espanya statt.