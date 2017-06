BCLA: Auszeichnung mit Posterpreis

Dr. Stefan Bandlitz mit „2nd runner-up“ Posterpreis 2017 ausgezeichnet

Dr. Stefan Bandlitz von der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln wurde auf der diesjährigen Tagung der British Contact Lens Association (BCLA) in Liverpool mit dem „2nd runner-up“ Posterpreis 2017 ausgezeichnet. Von einer wissenschaftlichen Jury wurden drei der insgesamt 90 Posterbeiträge mit einem Preis prämiert. Unter der Rubrik „Trockenes Auge“ präsentierten die Wissenschaftler Dr. Stefan Bandlitz, Prof. Dr. Christine Purslow, Prof. Dr. Paul Murphy und Prof. Dr. Heiko Pult ihre aktuellen Forschungsergebnisse zur Beurteilung von LIPCOFs (Lidkanten-parallele conjunctivale Falten). LIPCOFs gelten als allgemein anerkanntes klinisches Anzeichen in der Diagnostik des trockenen Auges. Mit Hilfe der optischen Kohärenztomographie (OCT) wurde die Querschnittsfläche der conjunctivalen Falten vermessen und mit der klassischen Klassifikation an der Spaltlampe verglichen. Dabei zeigte sich, dass beide Verfahren gut korrelierten. Demnach scheint die OCT ein geeignetes objektives Verfahren zur Klassifikation von LIPCOFs zu sein, welches darüber hinaus eine feinere Beurteilung der Details und der Querschnittsfläche der conjunctivalen Falten ermöglicht.